'Club Brugge informeerde tijdens de wintermercato naar ex-speler van KRC Genk'

De kans dat Cyriel Dessers terugkeert naar de Jupiler Pro League blijft nog altijd bestaan.

Afgelopen zomer vertrok Cyriel Dessers bij Racing Genk richting het Italiaanse Cremonese. De Italiaanse club stootte deze week door in de beker door AS Roma te kloppen dankzij een doelpunt van Cyriel Dessers.

In de competitie zijn de zorgen echter veel groter. De ploeg staat op tien punten achterstand van Spezia dat op een veilige zeventiende plaats in de rangschikking staat.

Cyriel Dessers geniet de voorbije maanden al de nodige interesse van heel wat clubs, ook uit de Jupiler Pro League. Volgens Het Nieuwsblad informeerde Club Brugge deze winter naar Dessers en tonen ook andere ploegen uit ons land interesse.

Dessers laat het voorlopig nog niet aan zijn hart komen en gelooft nog altijd in de redding. Mocht dat niet lukken is het uitkijken of Dessers met Cremonese in de Serie B zal spelen of niet.