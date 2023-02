Fredberg laat zich uit over de toekomst van Lior Refaelov bij RSC Anderlecht

Donderdag raakte bekend dat Adrien Trebel geen contractverlenging meer krijgt bij RSC Anderlecht.

Enkele anciens van RSC Anderlecht zijn deze zomer einde contract. Adrien Trebel heeft alleszins geen toekomst meer in het Lotto Park, zo maakte Jesper Fredberg bekend.

Het is uitkijken wat er gebeuren zal met Lior Refaelov. Ook hij is deze zomer transfervrij weg te plukken bij Anderlecht, maar in zijn dossier is nog geen beslissing genomen.

“We hadden al constructieve gesprekken met Lior en we streven naar een goeie oplossing, maar trokken nog geen definitieve conclusies”, zegt Fredberg bij Het Nieuwsblad.