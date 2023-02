Stadiondossier van Club Brugge kreeg alweer een klap, een stadion bouwen in België blijft een onmogelijke zaak

Een stadion bouwen in België, het blijft een kwelling.

Alweer vertragingen voor Club Brugge en zijn nieuwe stadion. Al zestien jaar probeert de club een nieuw stadion neer te poten, maar telkens ligt er wel iemand of iets dwars. Nu werd het de vergunning vernietigt door de Raad van Vergunningsbetwistingen na klachten van buren.

En de tijd dringt in Brugge. Club heeft dringend een nieuwe voetbaltempel nodig, Jan Breydel is tot de draad versleten en dreigt binnenkort ook afgekeurd te worden door de UEFA. Maar een stadion bouwen in België, iedereen weet ondertussen hoe onmogelijk dat is.

KAA Gent slaagde er als enige in om in de recente geschiedenis een nieuw stadion te bouwen in België en ook dat dateert alweer van 2013. Een ‘nieuw’ stadion kun je in België voorlopig enkel verkrijgen door wat tribunes te verbouwen zoals in Antwerpen of Leuven.

Eurostadion

Iedereen herinnert zich nog de farce met het Eurostadion in Brussel, toch de Europese hoofdstad genoemd. De openingsmatch van EURO 2020 moest er gespeeld worden, maar dat stadion kwam er niet en de openingsmatch ging naar Rome. Recent stelde België zich kandidaat voor de Final Four van de Nations League dit jaar, maar in welke stadions dat moest gespeeld worden, blijft een mysterie.

Europese finales in België liggen dan ook al ver achter ons. De Europa League finale is dit jaar in Boedapest, de Conference League finale in Praag. Vorig jaar trok de Conference League zelfs naar Albanië, in een stadion waar nog geen 22.000 supporters in kunnen. Zelfs daar moet België het tegen afleggen tegenwoordig. Wat armzalig.