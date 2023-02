🎥 Harde kern Club Brugge zet spelers op scherp voor topper tegen Antwerp, sterkhouder weer aan de kant

Club Brugge kon tegen Zulte Waregem voor het eerst onder nieuwe trainer Scott Parker winnen. Zondag volgt alweer een erg belangrijke wedstrijd tegen Antwerp. En de supporters van Club hebben de spelers nog eens op scherp gesteld.

De harde kern van Club kwam tijdens de laatste training in het Belfius Base Camp, met toestemming, de spelers nog wat extra motiveren. Club plaatse zelf ook enkele beelden op zijn sociale media. Vorig seizoen won Club in de play-offs nog met 1-3 op de Bosuil.

Club moet de verplaatsing naar Antwerpen wellicht wel maken zonder Andreas Skov Olsen. De Deen zou weer hervallen zijn in zijn heupblessure, dat meldt HLN. Hij zou weer voor langere tijd out zijn.

Thanks everyone. 🫶🏻 See you tomorrow! 💙🖤 pic.twitter.com/7yi3YYWOJJ