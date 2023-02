Cercle Brugge wil na winst tegen Gent vorm doortrekken tegen Standard: "We kunnen Standard in de problemen brengen"

Cercle Brugge wil negen op negen pakken.

Na winst tegen Oostende en KAA Gent kan Cercle Brugge thuis tegen Standard negen op negen pakken. Bij winst komt Cercle tot op een puntje van de Rouches en verstevigt het ook zijn plek in de top acht.

Toch is Cercle Brugge-trainer Miron Muslic op zijn hoede voor Standard. "Standard heeft veel kwaliteit en sinds Ronny Deila overnam, is er een duidelijke identiteit", zegt hij bij Sporza.

Toch rekent Muslic op de kwaliteiten van zijn ploeg. "Maar we kunnen Standard in de problemen brengen en dan moeten we klaar zijn om te profiteren van hun fouten, zoals we deden tegen AA Gent."