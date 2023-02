Maxim De Cuyper ziet terugkeer naar Club helemaal zitten: "Met Meijer in een 3-5-2"

Maxim De Cuyper werd vorig seizoen en dit seizoen door Club Brugge uitgeleend aan Westerlo.

Daar liet de jonge speler zich meteen gelden. Voor De Cuyper is het plan voor deze zomer heel erg duidelijk. “Op sportief vlak zal het belangrijk zijn dat ik volgend seizoen een stap vooruit kan zetten”, vertelt De Cuyper aan Gazet van Antwerpen.

“En ik moet ook eerlijk zijn: Club Brugge staat toch nog een trapje hoger. Het is de bedoeling om in Brugge aan de voorbereiding te ­starten. Daarna zien we wel.”

Bjorn Meijer is zijn grote concurrent bij blauwzwart, al ziet De Cuyper ook een oplossing voor dat probleem. “Misschien moet de coach niet kiezen en kunnen we samen spelen. In een 3-5-2 kan hij als centrale verdediger op links spelen en ik kan mijn ding doen op de flank.”