Van Bommel slijpt de messen voor duel met Club Brugge: "Naar de Bosuil komen voor niemand een geschenk"

Antwerp ontvangt dit weekend Club Brugge. En dat is altijd iets speciaals, voor spelers en fans. Zeker op de Bosuil.

Mark Van Bommel moet het tegen Club Brugge doen zonder de geschorste Calvin Stengs en dus is het nog maar de vraag wie op zijn plek zal plaatsnemen: zet hij Keita in de basis of wijzigt de Nederlandse coach van formatie?

Geen geschenk

“Of het voor Club Brugge geen geschenk is nu naar ons te komen? Dat is het voor geen enkel team hoor", aldus Van Bommel op zijn persconferentie in aanloop naar de topper.

"Thuis spelen geeft ons vleugels. Het stadion was in een recordtempo uitverkocht, maar dat record zal niet lang standhouden."