Alles op alles in strijd tegen degradatie: creatieveling geschorst tegen Union na wel érg gekke (bewuste) gele kaart tegen Club Brugge

In de Beker van België scoorde hij nog tegen KV Mechelen, maar zoek zondagavond niet naar Alieu Fadera tegen Union SG. Door een wel erg opvallende situatie.

Alieu Fadera scoorde in de Beker van België tegen KV Mechelen, afgelopen weekend liet hij ook van zich spreken tegen Club Brugge.

In minuut 94 ging hij bij een corner voor blauw-zwart nadrukkelijk op zoek naar een gele kaart, door onder meer een bal weg te trappen.

De gokbewegingen op een gele kaart voor Fadera worden nu onderzocht. #zwaclu January 29, 2023

Het was meteen zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij geschorst is tegen Union. Een match waarin Essevee misschien minder te winnen heeft?

De komende weken staan er matchen tegen Oostende, Seraing en Kortrijk op het programma. Een slimme schorsing? "Er zat ook wat frustratie in misschien", klonk het bij Francky Dury in Extra Time. "Misschien wanen ze zich minder kansrijk tegen Union dan de matchen nadien", aldus Joos & co.