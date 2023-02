Nog één laatste doorslaggevende speeldag in Challenger Pro League: nog vier ploegen onzeker of ze voor promotie of degradatie spelen

Komend weekend is het al de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League. Sinds afgelopen speeldag zijn er al vier ploegen zeker van de Promotion play-offs, voor de overige twee plaatsen is het nog knokken.

RWDM, SK Beveren, Beerschot en Club NXT zijn al zeker bij de eerste zes. Club NXT mag wel deelnemen, maar mag niet promoveren. Voor de overige twee plaatsen komen Lierse Kempenzonen, Lommel SK, RSCA Futures en Deinze nog in aanmerking. Aangezien Lierse en Lommel tegen elkaar spelen, hebben de RSCA Futures op verplaatsing bij Deinze hun lot nog steeds in eigen handen gezien één van beide of beide puntenverlies zal leiden. Bij winst doen ook zij mee in de Promotion-reeks, maar kunnen eveneens niet stijgen. De punten worden trouwens behouden. Deinze moet rekenen op winst van Lierse en zelf winnen van de Futures om niet tot de Relegation play-offs veroordeeld te zijn. © Google Dender, SL 16 FC (Standard), Jong Genk en Virton moeten sowieso de Relegation play-offs spelen. De beloftenteams kunnen dan wel niet promoveren naar dezelfde reeks van hun A-ploeg, maar degraderen kunnen ze uiteraard wel. Er stijgt één ploeg en degradeert één ploeg na tien speeldagen.