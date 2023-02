Slimani zit conditioneel "al tegen perfectie aan": "Ik wil hier langer blijven dan zes maanden"

Islam Slimani kreeg zijn invalbeurt tegen KV Oostende, maar kon daarin nog niet zoveel klaarspelen. Dat is ook moeilijk na slechts twee - lichte - trainingen bij zijn nieuwe club. Maar hij wil het bestuur wel overtuigen om hem langer te houden.

Slimani weet wat zijn rol is. "Jongeren moet je omringen met ervaren spelers", zei hij na de match. "Er is hier nog steeds een grote potentie aan jeugdig talent en Anderlecht blijft de grootste club van het land. Dit is precies wat ik nodig had. Ik wil de jongeren helpen progressie te boeken. Dat er druk op mijn schouders ligt? Nee, ik weet wat mijn job is: doelpunten maken. Daarom ben ik hier. En conditioneel zit ik tegen de perfectie aan. Ik moet mijn ploegmaats nog beter leren kennen, maar dat komt wel in de komende weken."

Anderlecht gaf hem een contract voor een half seizoen, maar hij gaat er alles aan doen om dat te laten verlengen. “Als het aan mij ligt, dan wil ik langer blijven dan zes maanden.”