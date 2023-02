Tedesco nog altijd geen bondscoach, Imke Courtois ziet alvast het positieve: "Dat wekt nieuwsgierigheid"

Domenico Tedesco is nog steeds niet voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Er is nog geen akkoord met RB Leipzig en zo blijft het wat afwachten.

RB Leipzig zette Domenico Tedesco aan de deur, maar de partijen hebben nog geen akkoord omtrent de ontslagvergoeding.

En dus is het nog wat afwachten op een definitief akkoord met de Belgische voetbalbond. Al is er ondertussen wel al een mening gevormd over de coach, uiteraard.

Bewijzen

"Martinez had meer ervaring, dat klopt", aldus Imke Courtois in De Zondag. "Maar onbekend wekt nieuwsgierigheid en weinig vooroordelen."

"Behalve misschien het vooroordeel dat het een laptopcoach is. Hij is minder gebonden aan oudgedienden en zal zich willen bewijzen ..."