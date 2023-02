Ex-Standard-speler Sergio Conceiçao laat groot hart zien en redt moeder en kinderen van dakloosheid

Conceição betaalde drie maanden huur aan een moeder en twee kinderen van 12 en 10 die uitgezet dreigden te worden. De moeder wordt behandeld voor kanker in het Instituto de Oncologia do Porto. Toen Conceição via coach en vriend Tiago Velho over de zaak hoorde, bood hij zich vrijwillig aan om het gezin in geval van nood te helpen bij het huren van een nieuw huis.

Sérgio Conceição has paid a one-month deposit and two months of rent for a family in Famalicão who were at risk of eviction, per O Minho.



Graciele, the mother of a 10-year-old and 12-year-old child, has been diagnosed with cancer and was at risk of losing her home. pic.twitter.com/VhT7vd4LHj