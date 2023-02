Zulte Waregem zet alles op alles in degradatiestrijd en geeft match in Union op voorhand quasi weg: "Collectief zal ons in eerste houden"

Zulte Waregem verloor afgelopen zondag met duidelijke cijfers op bezoek bij Union SG: 4-0. Maar dat lag in de lijn der verwachtingen. Essevee leek niet echt te veel te malen om de match in Brussel. Of dat een slimme zaak zal blijken te zijn? De toekomst zal het uitwijzen.

Het begon eigenlijk al een weekje eerder met Alieu Fadera, die tegen Club Brugge nogal opzichtig in minuut 94 een vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Daardoor was hij geschorst voor de trip naar het Dudenpark, maar is hij dus klaar om te spelen in de drie levensbelangrijke wedstrijden die er nu aankomen.

Mbaye Leye koos bij Union SG voor Hallaert in de spits en gaf zelfs Stan Braem wat speelminuten, terwijl nieuwkomer Fila ritme mocht opdoen achterin. Vossen en Vormer kregen een halfuurtje, zo belangrijk leek het resultaat niet.

Jelle Ruts

"Tegen Union moeten we de punten niet pakken", besefte ook Mbaye Leye na dit weekend. Oostende (thuis), Seraing (uit) en Kortrijk (thuis) zijn de drie volgende tegenstanders van Zulte Waregem. Dan moet het wel gebeuren.

"We zagen de voorbije weken een ploeg met veel wil en kwaliteit. Er zit vertrouwen in de groep en dat zit er al even. Het is het collectief dat ervoor gaat zorgen dat we in eerste klasse zullen blijven. Dit is geen ploeg om te zakken."

Vertrouwen

Gert Verheyen snapte het op zich wel in Extra Time: "Ik snap het volledig gezien de situatie waarin ze zitten. Er was het idee dat je met het beste elftal weinig kan gaan rapen bij Union SG. En druk is er sowieso als je onderaan staat."

Het is alleen maar te hopen dat het vertrouwen na drie opeenvolgende nederlagen geen deukje heeft gekregen. Het is nu van moeten, zoveel is duidelijk. En de winnaar achteraf heeft altijd gelijk, dus met een 7 op 9 of 9 op 9 kan Essevee een reuzenstap doen richting redding.