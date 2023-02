Union krijgt negatief stadionadvies, maar politiek gaat zich mengen in de debatten

Union SG wil een nieuw stadion bouwen, maar net zoals Club Brugge stuiten ze daarbij op obstakels. Het schepencollege van de gemeente Vorst gaf hen een negatief advies.

"Een stadion bouwn is moeilijk in dit land", had Gert Verheyen al profetische woorden gesproken in Extra Time maandag.

MP @rudivervoort en ik nemen over en zullen besprekingen organiseren tussen de gemeente Vorst, de club @UnionStGilloise en het Gewest om tot een goede oplossing voor het stadion te komen. — Pascal Smet (@SmetPascal) February 7, 2023

En het blijkt opnieuw, want ook Union SG kreeg negatief advies voor een nieuwe voetbaltempel op de Bemptsite in Vorst.

De politiek gaat zich wel mengen in het dossier. Pascal Smet en Rudi Vervoort gaan naar een oplossing zoeken.