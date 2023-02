Vanderhaeghe sleurt ex-werkgever voor rechtbank: "Ik veronderstel dat Oostende met financiële problemen kampt"

Yves Vanderhaeghe maakt zich op voor een vechtscheiding met KV Oostende. De voormalige coach van de West-Vlamingen werd enkele maanden geleden ontslagen, maar wacht nog steeds op zijn centen.

Eind januari schreven we al dat Yves Vanderhaeghe een advocaat onder de arm had genomen om zijn rechten te vrijwaren. De voormalige coach van KV Oostende werd enkele maanden geleden de laan uitgestuurd, maar hoorde vervolgens niets meer van The Kustboys.

“Tot op heden heb ik nog geen euro ontslagpremie ontvangen”, bevestigt Vanderhaeghe bij Radio Radzinski. “Ik vind het spijtig dat zoiets moet gebeuren in een professioneel kader. Een ontslag zorgt altijd voor een deuk. Maar bij een correcte afhandeling is er wel de mogelijkheid om er een streep onder te trekken.”

Ook de advocaat van Vanderhaeghe krijgt geen gehoor. “Hij staat in contact met de raadsman van KVO, hé. Maar ook zij krijgen geen antwoord van de bazen. Ik veronderstel dat ze met financiële problemen kampen. Op juridisch vlak hebben ze alvast geen poot om op te staan.”