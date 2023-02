Karel Geraerts weerlegt dat Union te defensief is en duidt op sterke punten Club: "Scott Parker heeft duidelijk plan"

Het Union van Karel Geraerts kruist vrijdag de degens met Club Brugge. U kon al lezen hoe Geraerts zei dat Club in een thuiswedstrijd nog steeds favoriet is. De succescoach van USG had nog wel wat meer te zeggen.

Onder andere over het feit dat Club de enige ploeg is waar Union nog niet van kon winnen sinds het terugkeerde op het hoogste niveau. "Dat is het verleden, dat kunnen we niet veranderen. Het verandert niets aan de goesting waar we aan de match mee zullen beginnen. We gaan spelen om te winnen, zoveel is duidelijk."

Wat is de indruk van Geraerts over zijn Engelse collega die hij vrijdag tegenover zich krijgt? "Globaal gezien speelt Parker dikwijls in een 4-3-3. Parker heeft een duidelijk plan en weet wat hij wil. Dat is voor mij het belangrijkste om te weten."

Goed georganiseerd

Geraerts heeft zelf al veel complimenten mogen ontvangen over de resultaten en de speelwijze van Union. Al duiken hier en daar ook meningen op die vinden dat Union te defensief speelt. "Persoonlijk vind ik het één van onze sterke punten dat we defensief solide zijn. Ik heb meerdere opties in de defensie. We spelen goed georganiseerd, zonder dat we een defensieve ploeg geworden zijn."

Het blijft dus ook wel belangrijk om aanvallend iets in mekaar te steken. "Ik denk dat we offensief blijven spelen, dat er een wil is om vooruit te spelen. Ik heb wel altijd de organisatie enorm belangrijk gevonden, zeker wanneer je vaak aanvalt."