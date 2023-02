Aanvoerder PSG niet te spreken over bekeruitschakeling tegen Marseille: "Het is tijd om onze mond te houden"

PSG verloor met 2-1 van Marseille.

Voor het tweede jaar op rij is PSG er niet in geslaagd om de kwartfinale van de Coupe de Franse te bereiken. Vorig seizoen verloor het van Nice na strafschoppen, nu werd het gewipt door Marseille met 2-1.

"Het is een nederlaag die pijn doet omdat het een bekerwedstrijd is tegen onze grote rivaal. We wilden terugkomen naar Parijs met een overwinning en kwalificatie voor de volgende ronde. Het is tijd om onze mond te houden", zei aanvoerder Marquinhos achteraf bij beIN SPORTS.

"We weten dat we veel moeten verbeteren als we dit seizoen goede dingen willen doen. Een verloren titelkans, dat doet pijn. We walgen ervan", zegt de Braziliaanse verdediger nog.