'Radio Radzinski-maker' heeft ook zijn idee over salaris van Vandenhaute: "Twee maten en gewichten"

Godfried Roelant is één van de makers van de populaire Anderlecht-podcast 'Radio Radzinski'. Ook hij heeft zo zijn bedenkingen van hoe het er tegenwoordig aan toegaat bij paars-wit.

Zoals de verloning die Wouter Vandenhaute factureert bijvoorbeeld. "Het bedrag op zich is in de voetbalwereld nog vrij gangbaar. Alleen is het zo dat Vandenhaute onlangs van functie is veranderd: van voorzitter naar niet-uitvoerend voorzitter. Dan wordt het toch een ander verhaal", zegt hij bij De Morgen.

Vandenhaute lag al langer onder vuur en dit was olie die het nog wat groter maakte. “Ik denk ook dat hij niet goed heeft ingeschat hoe supporters zouden reageren op het ontslag van Jean Kindermans, de verantwoordelijke van de jeugdopleiding. Hij is buitengezet omdat ze in de opleiding meer wilden focussen op kracht, in plaats van op technische vaardigheden. Maar als excuus is toen gezegd dat hij te duur was.

“Er is dus sprake van twee maten en gewichten. Bij Anderlecht zou er nu al te weinig geld zijn om de infrastructuur goed te onderhouden. Maar Vandenhaute en Verbeke konden dan wel op restaurant gaan en de rekeningen die in de duizenden euro’s liepen inbrengen. Als je dan ziet hoeveel geld Vandenhaute krijgt via een nv waarvan zijn vrouw Catherine Van Eylen mede-eigenaar is, dan valt dat slecht bij veel supporters."