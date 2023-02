Sari Kees spreekt over incident op Gouden Schoen met De Bilde: "Wij hoeven toch niet gestraft te worden?"

Tijdens de Gouden Schoen was er het incident met Sari Kees, die door Gilles De Bilde niet herkend werd als verdedigster van OH Leuven Dames. Nu reageerde de nummer 3 in de verkiezing voor het eerst op al wat er gebeurde.

“Ik voelde heel veel schaamte op dat moment. Als ik wist wat er ging gebeuren, had ik daar nooit willen zitten”, vertelt Kees bij Het Nieuwsblad. “Ik zag dat de camera mij filmde, dus probeerde ik zo normaal mogelijk de vraag te beantwoorden. Het voelde ook als een gebrek aan erkenning, nochtans heb ik veel opofferingen moeten doen om te staan waar ik nu sta."

Kees is naast speelster immers ook nog studente en moet de twee combineren. "Dat is frustrerend. Er wordt dan vaak gezegd dat vrouwenvoetbal op niks trekt, maar kijk eens naar onze opofferingen. Ik begrijp wel dat mannen meer fans, meer kijkers en meer geld hebben, maar wij hoeven toch niet gestraft te worden omdat sommigen geen vrouwenvoetbal willen kijken?”

Kees sloot het allemaal af door op Instagram een foto van de Gouden Schoen te zetten met bijschrift: 'Fijn om hier met mijn zus te zijn (zoals iedereen weet)'. “Ik wil mij op het voetbal concentreren. Voor mij is het afgerond en ik wilde het een beetje ludiek houden. We hebben trouwens ook veel ondersteuning gekregen van het programma zelf. Ze wisten ook wel dat het fout was en niet door de beugel kon. Het is ook niet omdat één iemand in de fout gaat, een hele redactie of zender in de fout gaat.”