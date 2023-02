Scott Parker op zoek naar defensieve stabiliteit bij Club Brugge: zes combinaties in evenveel wedstrijden, meer tegengoals dan Hoefkens

Met wedstrijden tegen Union en Benfica in het vooruitzicht moet de defensie bij Club Brugge stilaan op punt staan.

Wisselen en blijven wisselen. Scott Parker zit na zes wedstrijden bij Club Brugge aan zes verschillende combinaties in de defensie. Enkel Bjorn Meijer is zeker van zijn plaatsje op de linksachter. Voor de rest werd er in elke wedstrijd geschoven op de andere posities.

In tegenstelling tot Schreuder en Hoefkens speelt Parker ook met een viermansdefensie, zoals Clement dat ook deed. Toch zoekt de Engelsman nog altijd naar de goede combinatie. Odoi werd centraal al naast Sylla, Mechele en Boyata gezet. Tegen Antwerp konden Mechele en de uit Italië terug geroepen Hendry voor het eerst de nul houden onder Parker.

Na zes wedstrijden lukte dat nog maar één keer. Acht tegengoals in zes wedstrijden of 1,33 per wedstrijd slikte Club onder Parker. Onder Hoefkens lag dat gemiddelde lager met 29 tegengoals in 27 wedstrijden (1,07 per wedstrijd), maar Club hield toen ook 13 keer de nul. Daarin mag ook de rol van Simon Mignolet, in topvorm, niet onderschat worden.

Vast centraal duo een prioriteit

Geeft Parker de vier van tegen Antwerp (Meijer, Mechele, Hendry en Odoi) het vertrouwen tegen Union en Benfica of zal hij weer schuiven? Mata of Buchanan zullen weer op rechts staan door de schorsing van Odoi. Maar vooral centraal zit de sleutel.

Want tegen de aanvallers van Union (Boniface, Nilsson en Vertessen) en die van Benfica (Joao Mario en Guedes) zal defensief vertrouwen toch zeer belangrijk zijn. Een vast centraal duo, zoals Alderweireld en Pacho bij Antwerp, moet een van de prioriteiten worden van Parker in de nabije toekomst om het aantal tegengoals te beperken.