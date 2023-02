Wouter Vrancken heel erg duidelijk: "Tegenstander uittellen is niet aan de orde"

In de Jupiler Pro League is de kloof tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC op dit moment vijftien punten.

Als Genk Antwerp zondag weet te kloppen, dan loopt dat al op naar 18 stuks, maar daar is trainer Wouter Vrancken helemaal niet mee bezig.

“Antwerp uittellen is sowieso niet aan de orde”, zei Vrancken op zijn persconferentie. “In de play-offs worden de punten gehalveerd en ook in de reguliere competitie is er nog een hele weg af te leggen.”

Al is er wel een reden om The Great Old duidelijk te kloppen. “Los daarvan willen we iets rechtzetten na Antwerps bekerzege op ons veld. Het wordt zaak om heel zuiver te zijn in balbezit en erg attent bij omschakelmomenten.”