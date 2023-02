Boskamp heeft zijn mening over Humo-artikel: "Als ik iets te zeggen heb over mensen, dan staat mijn naam erbij"

Er is deze week al veel inkt gevloeid over het Humo-artikel waarin Wouter Vandenhaute volledig afgemaakt wordt door (ex-)werknemers. Dat gebeurde wel allemaal anoniem en daar heeft Johan Boskamp een probleem mee.

"Ik heb het stuk gelezen, maar persoonlijk vind ik het waardeloos dat het gebaseerd is op anonieme bronnen. Als ik iets te zeggen heb over iemand, ook al is het negatief, dan staat mijn naam er altijd bij", zegt hij in HBvL. "Hier worden twee mensen volledig afgemaakt op basis van getuigenissen van mensen die niet eens het lef hebben om hun nek uit te steken. Daar hou ik niet van.”

Boskamp vindt de toon ook heel agressief. "Verbeke en Vandenhaute worden erin omschreven als nazi's en psychopaten. Het kan aan mij liggen, maar ik vind dat héél zware woorden. Ik ken Peter Verbeke een beetje. Hij heeft mijn kleinzoon twee jaar gecoacht bij Deinze. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij zich als een nazi gedraagt. Ook Wouter ken ik persoonlijk. Die man is helemaal gek van Anderlecht. Altijd geweest. Toen Coucke de club voor zijn neus had weggekocht, was hij daar strontziek van."