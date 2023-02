Insiders spreken 'on the record' over Vandenhaute: "Dan wordt hij keihard, emotieloos"

Het Humo-artikel van deze week was vernietigend voor Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute. Terwijl de stemmen daarin allemaal anoniem waren, wilden in Het Nieuwsblad enkele bekenden wel 'on the record' over hem praten.

Zo ook econoom Geert Noels, die tot tien jaar geleden één van zijn fietsvrienden was. "Er is een reden waarom Wouter en ik niet meer samen fietsen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Wouter neemt het heel persoonlijk als je harder dan hij een berg oprijdt. Dat tekent iemand, vind ik. Wouter is iemand die wil winnen. Dat mag, maar je kunt niet àltijd winnen. Zo gaat dat met fietsvrienden: je gunt het elkaar, of het nu in vriendschap is, of in zaken." Tv-maker Wim Lybaert werkte lang met hem samen bij Woestijnvis: "Ga je iets eten met Wouter om iets te bespreken, dan begint het altijd heel gezellig. Hij weet welke wijn je graag drinkt, dat soort dingen. Tot het over zaken gaat. Dan wordt hij keihard, emotieloos. Ik ken genoeg mensen die bij mij kwamen uithuilen nadat ze door Wouter keihard zijn aangepakt, maar bij mij heeft hij dat nooit gedaan. Die eerste tien jaar bij Woestijnvis heeft hij een ongelooflijke groep samengebracht en een fantastische werkomgeving gecreëerd. Ik blijf hem daar eeuwig dankbaar voor."





