Mark Uytterhoeven schetst ander beeld van zijn vriend, Wouter Vandenhaute: "Totaalportret is belachelijk"

Mark Uytterhoeven is één van de mensen die Wouter Vandenhaute misschien wel het beste kent. In een interview in HLN schiet hij zijn vriend dan ook ter hulp, want hij wou enkele dingen nuanceren/rechtzetten.

“Om te beginnen bedraagt zijn factuur 420.000 euro en geen 500.000”, aldus Uytterhoeven. “En hij brengt helemaal geen bonnetjes in, hij betaalt zijn onkosten zelf, iets van een 100.000 euro per jaar, want ook zijn vliegreizen voor de club zitten daarin. En zijn eerste jaar voor Anderlecht heeft hij gratis gewerkt.” Het portret dat in Humo geschetst wordt, is volgens Uytterhoeven dan ook helemaal niet correct. “Van geen kanten, dat is een volledig andere mens die daar wordt beschreven. Ik zeg niet dat er niks klopt van wat er in dat stuk staat, maar het totaalportret is belachelijk.”