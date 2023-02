🎥 Penaltyfase beslist de wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk na tussenkomst van de VAR

In de wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk zat het venijn in het slot. Na tussenkomst van de VAR werd er penalty gefloten.

Kristof D'Haene zette zich door op links en leverde een uitstekende voorzet naar Faïz Selemani af. Die kon op doel trappen en zijn schot ging recht op Arnaud Bodart.

Na de fase werd scheidsrechter Lothar D'Hondt naar de VAR geroepen. Nadat hij de beelden had gekeken, wees hij naar de strafschopstip en Konstantinos Laifis kreeg rood. Op de beelden was te zien hoe Laifis een het shirt van Selemani trok, terwijl die wou trappen op doel. Laifis bracht Selemani uit evenwicht en zo kon Selemani niet meer vrij op doel trappen. De strafschop was voor D'Hondt het logische gevolg.

🟥 | Kostas Laifis veroorzaakt een penalty en krijgt rechstreeks rood in #STAKVK. 🤐 pic.twitter.com/BPuAPGHatX — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 12, 2023

Selemani trapte binnen en zo was het boeken toe voor Standard. Met nog enkele minuten te gaan, stonden ze opeens 0-2 in het krijt en stond het met een man minder op het terrein. Zo besliste de strafschopfase over de wedstrijd.