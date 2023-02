Loting voor achtste finales Youth League: U19 van KRC Genk gaat op bezoek bij Europese topclub

De loting voor de achtste finales van de Youth League heeft plaatsgevonden. Bij KRC Genk zullen ze die met argusogen gevolgd hebben.

De U19 van Genk wisten onlangs na een strafschoppenreeks het grote Juventus uit te schakelen. Dat betekende meteen ook kwalificatie voor de achtste finales. Eerder in het toernooi hadden de Genkse jongeren al de maat genomen van het Tsjechische Slavia Praag en het Noord-Ierse Coleraine.

Bij de loting voor de achtste finales is Genk gekoppeld aan een groepswinnaar, namelijk aan het Spaanse Atlético Madrid. De Madrilenen wonnen de groep van Club NXT. Hun enige puntenverlies kwam er door thuis met 1-2 te verliezen van de Bruggelingen. Buitenshuis haalde Atlético het wel van Club NXT met 1-3.

Nu krijgt de jeugd van Genk dus de kans om hun leeftijdsgenoten van Atlético het vuur aan de schenen te leggen. De achtste finale wordt in één wedstrijd afgewerkt. Die wedstrijd zal plaatsvinden in Madrid en gaat eind februari of begin maart door.