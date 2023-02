René Vandereycken over JPL-coach: "Doet me aan Mourinho denken"

Ook dit weekend viel er ex-bondscoach René Vandereycken opnieuw heel wat op. En daarbij kwam ook een pittige vergelijking naar boven.

KRC Genk verloor voor het eerst dit seizoen in eigen huis, met 0-1 van Antwerp. Er was heel wat te zeggen over de wedstrijd. Ook door René Vandereycken.

Compliment

"Antwerp heeft de zege niet gestolen. Ze hebben een duidelijk wedstrijdplan en dat lukt hen. Mark van Bommel doet me denken aan José Mourinho", aldus de ex-bondscoach bij Het Nieuwsblad. En dat is een compliment, zo blijkt: "Velen zien Mourinho als een defensieve trainer, maar ik bedoel dat echt in de positieve zin."

"Van Bommel organiseert zijn ploeg naar de kwaliteiten die hij heeft. Hij maakt gebruik van de aanvallende kwaliteiten in zijn kern, maar steunt toch vooral op zijn organisatie. Als je momenteel niet de spelers hebt om spectaculair voetbal te brengen, waarom zou je dat dan toch proberen?”