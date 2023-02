Sportdiëtist heeft weinig problemen met pintje van Raman: "Direct na de match is veel kwalijker"

Benito Raman kwam dit weekend in het nieuws met zijn pintjesviering. Vorige week zat hij immers in de tribune van KV Oostende tussen de fans en genoot van een schuimende pint. Coach Brian Riemer vond dat niet zo plezant.

Riemer liet weten dat hij liever ziet dat Raman de pintjes voor na zijn carrière houdt. "“Een trainer wil dat zijn spelers positief in het nieuws komen en daar hoort geen bier bij. Al moeten we geen drama maken van dat pintje in Oostende", zegt sportdiëtist Gino Devriendt in Het Nieuwsblad. "Raman moest daar geen inspanningen leveren. Een biertje meteen na een match is kwalijker.”

Ook dat gebeurt natuurlijk wel bij de profs. Net als pizza verorberen direct na de wedstrijd. "Na een zware fysieke inspanning heeft alcohol een negatieve invloed op de recuperatie”, zegt Devriendt. “De lever moet ethanol afbreken die in die alcohol zit, terwijl dat orgaan dan nodig is om spiereiwitten op te bouwen om weer energiek te zijn. Een pint na de match vermijd je best. Met die pizza's heb ik minder problemen, zolang je het onder controle houdt. Je moet geen pizza met vier soorten kaas bestellen, hé."