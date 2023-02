Mats Rits kijkt nog altijd vooruit: "Enkel dat is nog een ambitie"

Op 1 mei vorig jaar liep Mats Rits in het duel op Anderlecht een zware knieblessure op.

Na maanden revalideren is hij terug. Het is nu uitkijken of Rits de vorm van toen helemaal kan terugvinden en een mooi vervolg kan vinden voor zijn carrière.

“Er zijn er genoeg die bij Anderlecht of Club Brugge hadden kunnen spelen maar door pech maar vierde provinciale haalden. Terwijl: nu heb ik al heel veel mooie dingen meegemaakt. En ik heb er honderd procent vertrouwen in dat ik mijn topvorm van vorig jaar opnieuw ga halen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dromen zijn er nog, maar niet meer zoals enkele jaren geleden. “Een buitenlands avontuur hoort daar al niet bij, want dat streef ik niet echt na. Als ik heel mijn leven bij Club zal spelen, is dat prima. De nationale ploeg, oké. Da’s een ambitie. Ik zou het spijtig vinden als ik nooit voor mijn land heb kunnen spelen. Maar dat heb ik zelf niet in de hand. De bondscoach roept op wie hij wil.”