'Nog altijd geen job voor Vermaelen, scout naar Portugal, Engelsman krijgt promotie'

De staf van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels raakt stilaan ingevuld.

De komst van de nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels doet heel wat kopjes sneuvelen. Zo is er voor assistent Thierry Henry, Anthony Barry, doelmannentrainer Erwin Lemmens en Inaki Bergara geen plaats meer.

Oud-scout Jesús Seba die door Roberto Martinez binnengehaald werd tekende een overeenkomst bij de Portugese voetbalbond, zo schrijft Het Nieuwsblad. Voor Thomas Vermaelen is er nog geen nieuwe job, maar de voetbalbond wil hem wel aan boord houden.

De Engelsman Luke Benstead blijft dan wel weer aan boord. Hij krijgt de promotie tot Head of Coach Development & Methodology. Ook hij is een vertrouweling van Martinez en werd in 2017 binnengehaald.