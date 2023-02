Vanzeir was afgelopen zomer al bijna naar New York vertrokken: "Maar deze winter begonnen ze opnieuw te pushen"

Dante Vanzeir verlaat Union SG voor een Amerikaans avontuur bij New York Red Bulls. Criticasters stellen zich vragen bij het vertrek uit Europa, maar de aanvaller is stellig. "Het plaatje is compleet."

“De eerste contacten dateren al van deze zomer”, herbeleeft Dante Vanzeir zijn transfer in Het Laatste Nieuws. “Ik vond de interesse meteen leuk. New York Red Bulls is toch een speciale club en een ploeg die aanspreekt als het over de Major League Soccer gaat.”

Uiteindelijk ging de overgang afgelopen zomer niet door. “New York had toen een aanvaller lopen die niet weg was geraakt. Pas deze zomer begonnen ze opnieuw te pushen. En het is snel gegaan, hé.”

New York Red Bulls is toch een speciale club

Ook Vanzeir beseft dat een oversteek over de Grote Plas niet de meest evidente keuze is. “Maar ik ben geen impulsief persoon. Ik moet de hype voelen. Het plaatje is compleet. Ook het sportieve project met de Red Bull-filosofie spreekt me aan. Net als het avontuur en de Amerikaanse cultuur.”