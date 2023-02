Dante Vanzeir nog altijd niet in de Verenigde Staten

De transfer van Dante Vanzeir van Union SG naar New York Red Bulls is nog altijd niet helemaal een feit.

Dante Vanzeir heeft nog aardig wat papierwerk te regelen vooraleer hij effectief naar de States kan vertrekken. Momenteel werkt hij in Oostenrijk individueel bij de Red Bull Academy.

Vandaag moet Vanzeir zich zelfs in Brussel melden voor een interview bij de Amerikaanse ambassade. Dat is nodig om zijn werkvergunning voor de Verenigde Staten te krijgen.

De bedoeling is dat Vanzeir volgende week dan richting New York kan vertrekken. Zijn ploeg is momenteel op stage in Florida en Californië en werkt er enkele oefenwedstrijden af.

Het nieuwe seizoen in de MLS begint op 26 februari. Dan speelt New York op bezoek bij Orlando City, maar of Vanzeir daar al zal spelen valt nog te bezien.