Voorzitter Lierse K. zag vertrek van Van Imschoot aankomen: "Wat meer durf in ons spel"

Tom Van Imschoot maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen vertrekt als trainer van Lierse Kempenzonen.

Van Imschoot gaat na drie jaar weg bij Lierse Kempenzonen, iets wat voorzitter Luc Van Thillo een beetje voelde aankomen de laatste tijd.

“Ik wil Tom bedanken voor het geleverde werk”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Hij heeft een groot aandeel in onze sportieve groei van de voorbije jaren. Ik heb onze samenwerking altijd heel erg geapprecieerd. Ik ben ook steeds het vertrouwen in hem blijven behouden en daar ben ik blij om.”

Er is al een eerste profiel gemaakt van hoe de opvolger van Tom Van Imschoot er moet uitzien. “Het moet iemand zijn die bij het DNA van Lierse past: iemand met een Belgische visie. Een sterke motivator ook. Er mag zeker ook wat meer durf in ons spel komen te liggen. Het is belangrijk dat we de aantrekkingskracht om naar Lierse te komen kijken behouden.”