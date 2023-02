Cercle-trainer Muslic ging naar Club Brugge-Benfica kijken en is klaar voor de derby: "Weet hoe belangrijk deze match is"

Na de Champions League match tegen Benfica, moet speelt Club Brugge zondag de derby tegen Cercle Brugge.

Een van de toeschouwers in de tribune tijdens Club Brugge-Benfica in de Champions League was Cercle Brugge-trainer Miron Muslic. "Ik zag een goed en strijdvaardig Club Brugge maar de match van woensdag heeft op geen enkel vlak iets te maken met de stadsderby zondagmiddag", zegt Muslic bij Het Nieuwsblad.

Muslic wordt constant aangesproken in Brugge over de derby. "Ik kijk er dan ook echt naar uit en weet hoe belangrijk deze match is voor al onze fans en entourage."

Cercle staat momenteel in de top acht en hoopt die positie ook te behouden tegen Club. Bij winst kan Cercle zelfs tot op vijf punten komen van de stadsgenoot in de stand. Muslic kan daarbij rekenen op verdediger Daland, hij keert terug uit schorsing.