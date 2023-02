Dé verklaring waarom Lang onder Hoefkens niet rendeerde? "Parker gebruikt hem wel zoals het hoort"

Scott Parker is nog naar veel zaken op zoek, maar niet naar de betere vorm van Noa Lang. Onder de Engelsman is Lang weer belangrijk geworden voor Club Brugge. Voormalig stiefvader en vriend Nourdin Boukhari weet hoe dat komt.

Onder Hoefkens was er een probleem. Tegen Anderlecht werd hij zelfs uit de selectie gezet. ''Kijk... Als je een jongen met zulke kwaliteiten hebt, maak hem dan dé man van de ploeg. Doe je dat niet, dan gaat dat storen. En dat kan zich doortrekken op training, met een niet-selectie als gevolg", verklaart Boukhari in HLN. "Ik snap wel dat zoiets kan gebeuren bij een beginnende coach. Zo'n groep managen is niet simpel. En voor alle duidelijkheid: Noa is nooit ongelukkig geweest."

Parker gebruikt hem wel zoals hij het graag heeft: met de nodige vrijheid. Dat heeft Lang ook duidelijk nodig om te presteren. "Je mag Noa niet op de flank plakken, zoals dat onder de vorige trainer het geval was. Zó een talent moet vrijuit kunnen spelen, zonder dat hij te veel moet nadenken."