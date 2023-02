🎥VIDEO: Gefrustreerde Noa Lang stormt door de catacombes: "Elke f*cking week, f*cking p*ssy's"

Club Brugge kon deze middag opnieuw niet winnen in de competitie en dat zorgt voor frustraties. Noa Lang reageerde dat af in de Catacombe van het stadion: "F*cking p*ssy's"

De Nederlandse aanvaller begroet na affluiten de supporters maar stormt daarna meteen de catacombe van het stadion in. De dribbelkont is duidelijk gefrustreerd in de huidige vorm van de landskampioen en gooit verschillende scheldwoorden in het rond. Onder de nieuwe trainer Scott Parker pakte Blauwzwart nog maar 9 op 24 en daar is Lang niet tevreden mee.