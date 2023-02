Gaat Club Brugge Parker meteen vervangen door oude bekende? "Hij zit opnieuw thuis, hé. Ik zou er alleszins niet van schrikken"

De stoel van Scott Parker bij Club Brugge is heviger en heviger aan het wiebelen. De coach van blauw-zwart maakte ook in de Brugse derby allesbehalve indruk. Hangt een ontslag in de lucht? En vooral: heeft de bestuurskamer al een vervanger op het oog?

Voor alle duidelijkheid: Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zijn er de managers niet naar om coaches snel de laan uit te sturen. Carl Hoefkens was de voorbije seizoenen dan ook de uitzondering op de regel. Maar het moet gezegd: als Club Brugge komend weekend - dan staat de Slag om Vlaanderen op het menu - uit de top vier valt wordt de situatie héél benauwd. Bovendien is er een extra teken aan de wand dat een ontslag héél snel kan volgen. “Ondertussen zit Alfred Schreuder al opnieuw thuis”, benoemt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws een belangrijk detail. “Voor hetzelfde geld halen ze hem straks terug naar Club Brugge, hé. Ik zou er alleszins niet van schrikken.”