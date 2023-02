Engagement na groot verlies: Paul Gheysens gaat nog eens héél wat miljoenen in Antwerp pompen

The sky is the limit bij Antwerp, zoveel is nu al duidelijk. En dat heeft ook zo zijn gevolgen de komende jaren.

Antwerp heeft in het voorbije boekjaar opnieuw een ferme klap te verwerken gekregen: 31,3 miljoen euro verliezen. Nieuwe kapitaalsverhoging En dus heeft Antwerp-voorzitter Paul Gheysens besloten tot een engagement tot een nieuwe kapitaalsverhoging. Volgens Het Laatste Nieuws gaat hij in juni nog eens 47,5 miljoen euro extra in RAFC pompen. In het verleden investeerde hij al meer dan 110 miljoen euro in de club.