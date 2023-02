Emotionele Vandenhaute bij gesprek met fans en Coucke doet zware belofte: "Nooit ofte nimmer!"

De fans van Anderlecht hadden gisterenavond een meeting met voorzitter Wouter Vandenhaute en eigenaar Marc Coucke. Daarin nam vooral Coucke het woord, want Vandenhaute had het moeilijk met alle beschuldigingen die de laatste weken op zijn bord terecht kwamen.

Coucke sprak eerlijk en open met de aanwezige supporters, die dat als heel constructief ervaarden. Hij benadrukte nog maar eens dat hij de club niet wil verkopen en dat daar ook in de toekomst geen sprake van zal zijn: "Nooit ofte nimmer! We willen Anderlecht weer aan de top brengen, dat is onze prioriteit", sprak hij.

Daarbij benadrukte hij dat hij tientallen bedrijven heeft en dat hij er ooit nog maar twee verkocht uit noodzaak. De weg naar succes zal echter niet in één-twee-drie gebeuren, gaf hij eerlijk toe. "Beloven dat we volgend seizoen kampioen gaan worden, dat kan ik doen, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We moeten bouwen! Er is budget om deze zomer iets te doen en we willen gradueel de ploeg versterken."

Coucke gaf ook toe dat er fouten zijn gemaakt, onder meer met Vincent Kompany, maar dat de klok niet kan teruggedraaid worden. Ook Wouter Vandenhaute werd daarop aangesproken, maar die was heel emotioneel gezien hij voelt dat hij beladen wordt met alle zonden van Israël. Coucke nam dan weer het woord.

Fredberg

Hij gaf toe dat hij zelf veel te weinig tijd heeft om zich 100 procent met Anderlecht bezig te houden en dat hij alle vertrouwen heeft in Jesper Fredberg, die alle sportieve sleutels in handen krijgt. "Een niet-uitvoerend voorzitter is er om zijn mening te geven en mensen aan te sporen. Dat is zo in vele bedrijven", zei hij nog.

BCS, de harde kern van Anderlecht, was niet aanwezig, maar Coucke wil zich niet laten intimideren. "Vandaag moet Wouter buiten. En dan? Dan gaat het weer even slecht en moet de volgende buiten? Op een gegeven moment moet je een lijn trekken." De fans waren alvast blij met de uitleg.