Hoelang krijgt Parker nog bij Club Brugge? Knoop is doorgehakt

Scott Parker ligt na een 9 op 24 zwaar onder vuur bij Club Brugge. De vraag is stilaan: hoelang krijgt hij nog respijt?

Scott Parker kon voorlopig nog geen goud maken van wat hij voorhanden heeft bij Club Brugge, integendeel.

Hij won nauwelijks met blauw-zwart en krijgt de ploeg vooralsnog niet op de rails, iets wat ze in de bestuurskamer wel hadden verwacht.

Zondag cruciale wedstrijd

En dus is de vraag stilaan: hoelang krijgt de oefenmeester nog respijt? De spelers kregen maandag een dagje vrij en gaan dinsdag opnieuw aan de arbeid.

Voor Parker zelf is het volgens Het Nieuwsblad zondag sowieso een cruciale match tegen KAA Gent. Niet dat een ontslag aan de orde is, maar play-off 1 en Europees voetbal binnenhalen is wel van primordiaal belang.