Paul Gheysens blijft maar geld pompen in Antwerp, zal er ooit winst gemaakt worden? "Daar ligt de sleutel"

Paul Gheysens besliste deze week tot een intentie om nog eens flink wat geld in Antwerp te investeren. Liefst 47,5 miljoen euro extra gaat hij investeren.

Na een verlies van 31 miljoen euro was het een beetje van moeten voor Antwerp om nieuw kapitaal in de club te pompen.

Rest de vraag: kan The Great Old ooit winstgevend worden? Sporteconoom Trudo Dejonghe geeft in Het Laatste Nieuws aan van wel.

Jeugdwerking

"De sleutel ligt bij de jeugdwerking. Als je zelf goede jeugdspelers kan opleiden en voor veel geld verkopen, wordt het interessant. Antwerp is wat dat betreft aan een inhaalbeweging bezig."

De mogelijke toekomstige transfer van een eigen jeugdproduct als Arthur Vermeeren kan daarbij een katalysator worden: "Het kan andere talenten overtuigen om ook voor Antwerp te kiezen."