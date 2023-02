De bal ligt in zijn kamp: 'Inter wil door met Lukaku, maar dan wel op deze voorwaarden'

Internazionale FC wikt en weegt de opties om Romelu Lukaku langer te houden. Een definitieve transfer deze zomer lijkt al van de baan. Al wil dat niet zeggen dat de Rode Duivel terug naar Londen zal verhuizen.

Het was sowieso de bedoeling van Internazionale FC om Romelu Lukaku één of twee seizoenen te huren alvorens over te gaan tot een definitieve aankoop. We schreven gisteren al dat die laatste optie momenteel niet de voorkeur geniet van de Italiaanse topclub.

Het Laatste Nieuws weet dat het de bedoeling is dat alle partijen in de loop van maart rond de tafel gaan zitten. I Nerazzurri verkiezen een nieuwe uitleenbeurt, maar dan zal ook Big Rom water bij de wijn moeten doen.

Lukaku aan zet

Inter hoopt iets van de huurprijs af te krijgen, maar het is de aanvaller die vooral zal moeten inleveren. De Italiaanse topclub is immers niet van plan om Lukaku ook volgend seizoen twaalf miljoen euro te betalen. De bal ligt in zijn kamp.