Openda kijkt met de nodige spanning uit naar eerste selectie van Tedesco: "Hij is niet verplicht om me op te roepen, hé"

Loïs Openda slaagde er in om Roberto Martinez te overtuigen en zich in de kern van de Rode Duivels te knokken. De aanvaller hoopt dan ook dat hij die strijd niet opnieuw moet voeren. "Ik heb de nieuwe bondscoach nog niet gehoord."

“Natuurlijk vraag ik me af of ik deel zal uitmaken van zijn plannen”, gaat Loïs Openda door op het onderwerp op RTBF. “Bij de volgend selectie zal ik het weten, hé. Het is de komende tijd sowieso aan mij om me te bewijzen.”

Al heeft de 23-jarige aanvaller alle vertrouwen in de goede afloop. “Ik maak me geen zorgen, maar het is wel spannend. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik iets kan toevoegen aan de groep. Maar hij is niet verplicht om me op te roepen, hé.”