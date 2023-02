Anderlecht slaat terug en trekt meteen naar rechtbank: "Het is niét de eerste keer"

RSC Anderlecht slaat terug na de storm die de voorbije weken door het Lotto Park is getrokken. Zo onderneemt de Belgische recordkampioen zelfs juridische stappen.

RSC Anderlecht laat in een persbericht weten dat (een journalist van) HUMO zich aan een dagvaarding mag verwachten. Het weekblad publiceerde op zeven februari een artikel dat genadeloos was voor de Belgische recordkampioen in het algemeen en Wouter Vandenhaute in het bijzonder.

"In de artikels wordt aan de hand van anonieme getuigenissen een negatief, eenzijdig en foutief beeld geschetst van de clubleiding en de dagelijkse werking van Anderlecht", verdedigt paars-wit de beslissing om naar de rechtbank te trekken. "De club is van mening dat de journalist fouten heeft gemaakt bij het schrijven van de artikels. Het is ook niet de eerste keer dat de journalist in kwestie op deze manier over de club bericht."