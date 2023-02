Cercle Brugge stelt zijn nieuwe voorzitter voor

Cercle Brugge heeft een nieuwe voorzitter. Dat heeft de club op zijn website bekendgemaakt.

Thomas Tousseyn zit sinds 2013 in de Raad van Bestuur van Cercle Brugge en is sindsdien nauw betrokken bij het stadiondossier en de overname door AS Monaco. Lange tijd was Tousseyn ook vertegenwoordiger van Cercle tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League. Nu is hij dat nog atlijd tijdens de Algemene Vergadering van de Belgische voetbalbond.

Donderdag volgde Tousseyn Vincent Goemaere als voorzitter op. Hij wordt de 14e voorzitter van Cercle en is in het dagelijkse leven ook professor aan de KU Leuven.

"Ik wil samen met iedereen die een hart voor Cercle heeft, de krijtlijnen voor een succesvolle toekomst voor ons geliefde Cercle uittekenen. De voorbije jaren onderging Cercle een ingrijpende en noodzakelijke transitie die ons heeft voorbereid op de uitdagingen die modern voetbal met zich meebrengt. Die veranderingen hebben onze kernwaarden en identiteit terug duidelijker gesteld en iedereen weet terug waar Cercle voor staat", liet Tousseyn in een reactie op de website weten.