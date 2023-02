Neem uw agenda erbij om met rood te omcirkelen: dag van Standard-Genk en lastige uitmatchen Club en Gent bekend

Uw agenda met niet te missen voetbalmatchen kan verder aangevuld worden. Standard-Genk is eind dit seizoen nog zo'n duel en er zijn nog tal van andere affiches waarin topclubs betrokken zijn.

De Pro League heeft een kalenderupdate aangekondigd. Hierdoor hebben de laatste vier speeldagen van de reguliere competitie precieze invulling gekregen en is het bekend welke wedstrijden op welke dagen juist doorgaan. Niet te missen info dus voor de algemene voetbalfan.

Ook tal van ploegen die actief zijn op het hoogste niveau hebben via hun social media gedeeld wat de kalender juist voor hen in petto heeft. Zo is Standard - Genk een absolute topaffiche die de nodige aandacht zal opeisen in de laatste rechte lijn. Die staat op zondag 9 april op het programma om 18u30.

𝐒𝐩𝐞𝐞𝐥𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧 𝟑𝟏-𝟑𝟒 | De laatste speeldagen van de reguliere competitie werden zonet bekendgemaakt 📅#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/LuruJ7uah5 February 24, 2023

🗓 À vos 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀 ! Voici les 4 dernières dates de la phase régulière (J31 - J34) ⚽



🗓 Haal jullie 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮'𝘀 erbij ! Hierbij de laatste 4 data van de reguliere competitie (MD 31 - MD 34)⚽#RSCL #JPL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/K7rt9rt3xe — Standard de Liège (@Standard_RSCL) February 24, 2023

Voorts moeten Club Brugge en KAA Gent op het einde van het reguliere seizoen nog de verplaatsing maken naar Mechelen. Toch geen evidente opdracht, aangezien KVM thuis meestal sterker voor de dag komt dan uit. Voor Club en Gent kan het erop aankomen in de strijd om een ticket voor de Challenger Pro League.