Club Brugge maakt deze selectie bekend voor duel met Gent, Buffalo's spuien (noodgedwongen) mist na héél veel slecht nieuws

Club Brugge en KAA Gent kruisen zondagnamiddag met elkaar de degens. Rest de vraag: met welke spelers zullen ze dat doen?

Bij Club Brugge deze week het nodige optimisme uit de ziekenboeg. De blessures van Abakar Sylla en Bjorn Meijer - opgelopen in de Brugse derby - vielen mee.

Daardoor moet Scott Parker bijna niemand missen voor het duel met KAA Gent. Enkel Andreas Skov Olsen is er niet bij door een blindedarmoperatie. Onyedika zit niet in de selectie.

Chemsdine Talbi werd bij blauw-zwart deze week naar de A-kern gehaald, maar de 17-jarige zit niet in de 20-koppige selectie.

Bij de Buffalo's mogen we dan weer wél een aantal jongelingen en beloften in de kern verwachten, want zo'n tiental spelers raken vermoedelijk niet fit.

© photonews

Hein Vanhaezebrouck wilde op zijn persconferentie niet in de kaarten laten kijken en er wordt (voorlopig) ook geen selectie prijsgegeven voor de match in Jan Breydel.

Mist?

Uit noodzaak omdat er nog een aantal tests worden afgewacht op zaterdag en zelfs zondag? Of om een beetje mist te spuien en niet in de kaarten van de tegenstander te spelen?

Odjidja, Tissoudali, Samoise, Piatkowski, Lemajic, Godeau, Castro-Montes, Hjulsager en Okumu zijn allemaal out of twijfelachtig. En wie weet zijn er nog slachtoffers.