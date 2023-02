Club Brugge probeerde Dante Vanzeir weg te halen bij Union SG

Dante Vanzeir tekende deze winter bij New York Red Bulls, maar vorige zomer was er ook interesse van Brugge.

Dante Vanzeir heeft zijn transfer naar de MLS beet en spreekt van een ploeg die op zijn maat gemaakt is. Vorige zomer was er een eerste contact tussen New York en Vanzeir.

Maar Vanzeir vertelt aan Het Laatste Nieuws dat er ook interesse was van Club Brugge. Zij wilden toen 2,5 miljoen euro op tafel leggen. New York zou nu 5,5 miljoen betaald hebben.

Vanzeir was niet onder de indruk van het bod van Club Brugge. “Als ze me echt wilden, dan hadden ze wel meer moeite gedaan. Wellicht was dat toch vooral om druk te zetten in het dossier-Casper Nielsen”, zegt hij.