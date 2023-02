Hugo Cuypers heeft een geheim wapen of fit te blijven: "Dat helpt om sneller te herstellen"

Een overvloed aan fitte en uitgeruste spelers heeft AA Gent momenteel niet, maar aan Hugo Cuypers zal het alvast niet liggen. De aanvaller voelt zich goed en fit. Al heeft hij een geheim wapen.

Hugo Cuypers heeft een ijzersterke fysiek. De aanvaller blijft lopen en zich steeds 200% geven voor de ploeg. Vermoeidheid dat kent hij niet. Al heeft hij hier wel een geheim wapen voor. Zo vertrok hij met een enorme hoeveelheid ijs naar huis. “Dat is voor de game ready, een recovery-toestel”, verklapte Cuypers aan Het Nieuwsblad. “Dat helpt om sneller te herstellen. Noem het een ijsbad, maar eentje waarvan het effect dieper gaat.”

“Ik voel me nog wel oké en zelfs in de laatste minuut kon ik sprintjes trekken. Fysiek sta ik duidelijk ver, maar nu komt het erop aan om een strijdvaardige ploeg aan de aftrap te krijgen”, gaf Cuypers mee. “Deze kwalificatie is anderzijds de beste proteïneshake die je je kunt wensen, dit is de ideale boost.”

Zondag neemt AA Gent het op tegen Club Brugge. Aan motivatie zal het bij de Gentenaars niet mankeren, maar de zware wedstrijd tegen Qarabag zal nog wel in de benen zitten.