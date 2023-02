Marc Schaessens komt met opvallende voorspelling: "Ik verwacht dat ze nog meedoen voor top vier"

De competitie in de Jupiler Pro League nadert zijn ontknoping. Het is uitkijken wie waar eindigt.

Westerlo is aan een stevig seizoen bezig, zo weet ook oud-speler Marc Schaessens te vertellen. De degradatie vermijden is al gelukt, nu is het kijken waar het schip strandt.

“Vallen ze nu nog uit die top acht, dan is dat een ontgoocheling. Zonder jezelf druk op te leggen, moet je nu ambitie tonen en naar boven kijken”, vertelt Schaessens aan Het Nieuwsblad.

Hij ziet zelfs nog een verrassing uit de bus komen. “Van Anderlecht verwacht ik zelfs dat het nog meedoet voor de top vier. Acht punten is veel, maar ik zie ze nog terugkomen.”